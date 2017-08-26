МЧС сообщило о восстановлении электроснабжения в Новосибирске

Пожар на ТЭЦ в Новосибирске. 26 августа 2017

Пожар на ТЭЦ в Новосибирске. 26 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Новосибирске после пожара на ТЭЦ-2, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Пожар произошел в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2 после взрыва трансформатора. Причины происшествия выясняются, никто не пострадал. Пожар потушен. Как отмечало Минэнерго, основное оборудование станции, находившееся в работе, не повреждено. Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения остались около 18,3 тысячи человек.

"Электроснабжение в полном объеме полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске", — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели добавили, что в результате пожара от сети кратковременно были отключены 946 объектов, включая 96 социально-значимых.