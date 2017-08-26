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Происшествия

Погибшие на Кубани отец и сын построили дом, в котором не успели пожить

Сюжет:
ДТП с автобусом на Кубани (75)
21:3626.08.2017
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа Кубани автобус с рабочими упал в море. Архивное фотоНа Кубани автобус с рабочими упал в море. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Погибшие в опрокинувшемся в море автобусе отец и сын Саликовы после долгих скитаний по съемным квартирам недавно достроили дом для своей семьи, в котором почти не успели пожить, рассказал РИА Новости знакомый семьи Александр.

ДТП с автобусом в Краснодарском крае
© Фото : RUPTLY
Неисправные тормоза. Названа причина ДТП с автобусом на Кубани
В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах. Опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель Темрюка, сообщает СК.

Александр рассказал агентству, что новость об аварии узнал из выпуска новостей и тут же начал обзванивать знакомых. В списках погибших оказались его давние знакомые и коллеги Тагирджан и Ринат Саликовы.

"Толика — Тагирджан он по паспорту, а так всем представлялся Толиком — только с положительной стороны могу охарактеризовать. Вряд ли хоть кто-то может что-то плохое сказать об этом человеке. Никаких нехороших поступков за ним никогда не водилось, порядочный человек", — рассказал Александр. "И на работе тоже его ценили. Ведущий специалист, был бригадиром арматурщиков, всегда на хорошем счету. Новичкам всегда помогал чертежи читать и по другим вопросам в курс вводил и мне помогал, а потом, просто хорошим коллегой и начальником был", — добавил собеседник агентства.

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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По его словам, с Ринатом он познакомился позже. Как и его отец, он тоже занялся строительством и пришел в ту же стройфирму. Но около года назад Тагирджан с Ринатом перешли на новое место работы, в "Таманьнефтегаз". "Хорошо отзывались, говорили, условия труда нормальные, платят хорошо и своевременно. Поэтому я тоже хотел к ним перейти, вакансии ждал", — отметил Александр.

На страничке 29-летнего Рината Саликова в "Одноклассниках" несколько фотографий дома: как он выглядел в процессе строительства и после его завершения. "Он (Тагирджан) всю жизнь на съемных квартирах жил, а вот недавно завершили строительство дома для семьи, но пожить в нем почти не успели. Теперь, после трагедии, жена Толика осталась там совсем одна", — сказал собеседник агентства, уточнив, что Ринат не успел обзавестись своей семьей.

По его информации, Тагирджана и Рината Саликовых похоронят в воскресенье в 13.00 в Тоннельной (в посёлке Верхнебаканском города Новороссийска Краснодарского края).

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