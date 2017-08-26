Погибшие на Кубани отец и сын построили дом, в котором не успели пожить

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Погибшие в опрокинувшемся в море автобусе отец и сын Саликовы после долгих скитаний по съемным квартирам недавно достроили дом для своей семьи, в котором почти не успели пожить, рассказал РИА Новости знакомый семьи Александр.
Александр рассказал агентству, что новость об аварии узнал из выпуска новостей и тут же начал обзванивать знакомых. В списках погибших оказались его давние знакомые и коллеги Тагирджан и Ринат Саликовы.
"Толика — Тагирджан он по паспорту, а так всем представлялся Толиком — только с положительной стороны могу охарактеризовать. Вряд ли хоть кто-то может что-то плохое сказать об этом человеке. Никаких нехороших поступков за ним никогда не водилось, порядочный человек", — рассказал Александр. "И на работе тоже его ценили. Ведущий специалист, был бригадиром арматурщиков, всегда на хорошем счету. Новичкам всегда помогал чертежи читать и по другим вопросам в курс вводил и мне помогал, а потом, просто хорошим коллегой и начальником был", — добавил собеседник агентства.
На страничке 29-летнего Рината Саликова в "Одноклассниках" несколько фотографий дома: как он выглядел в процессе строительства и после его завершения. "Он (Тагирджан) всю жизнь на съемных квартирах жил, а вот недавно завершили строительство дома для семьи, но пожить в нем почти не успели. Теперь, после трагедии, жена Толика осталась там совсем одна", — сказал собеседник агентства, уточнив, что Ринат не успел обзавестись своей семьей.
По его информации, Тагирджана и Рината Саликовых похоронят в воскресенье в 13.00 в Тоннельной (в посёлке Верхнебаканском города Новороссийска Краснодарского края).