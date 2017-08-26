В ДТП с микроавтобусом под Пензой погиб человек

САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Пензенской области, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД Юлия Кулигина.

Ранее в ГУМЧС рассказали, что микроавтобус Mercedes в субботу в 16.25 мск опрокинулся в кювет на 471-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области. Спасательное ведомство информировало о четырех пострадавших.

По данным ГИБДД, микроавтобус столкнулся с грузовым фургоном.

"На 471 километре автодороги " Урал" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Benz под управлением 44-летнего водителя и грузового фургона Mercedes под управлением 44-летнего водителя. По предварительным данным по состоянию на 20.30 мск, погибла женщина, еще пять человек пострадали, среди них 17-летний подросток ", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что микроавтобус не был рейсовым. На месте работают сотрудники ГИБДД.