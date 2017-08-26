Из-за пожара на ТЭЦ в Новосибирске без света остаются 18 тысяч человек

Пожар на ТЭЦ в Новосибирске. 26 августа 2017

Пожар на ТЭЦ в Новосибирске. 26 августа 2017

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 26 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ уточняет, что из-за пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске нарушено энергоснабжение 18,3 тысячи человек.

Ранее ведомство информировало, что электроснабжение в городе после пожара восстановлено.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ленинского района (около 18,3 тысячи человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении Минэнерго.

ГУМЧС по Новосибирской области также информирует, что сейчас идут работы по подключению потребителей к электропитанию. По данным ведомства, в результате аварии произошло частичное отключение электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска.

Пожар произошел в субботу на территории Новосибирской ТЭЦ-2 после взрыва трансформатора. Причины происшествия выясняются, никто не пострадал. Пожар уже потушен. Как отмечало Минэнерго, основное оборудование станции, находившееся в работе, повреждено не было. Происшествие вызвало отключения света в Новосибирске.