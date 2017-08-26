Под Пензой микроавтобус опрокинулся в кювет

САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус в субботу опрокинулся в кювет на трассе в Пензенской области, пострадали четыре человека, сообщил региональный главк МЧС.

ДТП произошло в 16.25 мск в Спасском районе Пензенской области на 471 километре федеральной автодороги М-5 "Урал".

"Произошло ДТП – съезд в кювет микроавтобуса Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в областном главке МЧС, в результате ДТП никто не погиб, а пострадали, по предварительным данным, четыре человека.

Обстоятельства автоаварии выясняют сотрудники ГИБДД.