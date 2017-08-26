Пожар на подстанции ТЭЦ в Новосибирске полностью потушен

НОВОСИБИРСК, 26 авг — РИА Новости. Пожар на трансформаторе ТЭЦ-2 в Новосибирске полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В "Сибэко" сообщили, что пожар произошел после взрыва трансформатора. Причины происшествия выясняются, никто не пострадал.

"Пожар ликвидирован полностью, проведена проливка и разборка всех конструкций. Происходит сбор техники для направления на места дислокации", — сказал собеседник агентства, уточнив, что на месте в настоящее время работает штаб из специалистов всех уровней.

В тушении было задействовано 18 единиц техники и 56 человек.

В Минэнерго РФ также сообщили, что пожар на ТЭЦ потушен. "Энергоснабжение собственных нужд восстановлено", — информирует ведомство.