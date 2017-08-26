Основное оборудование ТЭЦ в Новосибирске не повреждено при пожаре

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основное оборудование на ТЭЦ-2 в Новосибирске не повреждено при пожаре, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным ведомства, в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2 компании "Сибэко" загорелся трансформатор, включенный на холостой ход для опробования после ремонта. Защитные системы на новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отключили работающее оборудование.

"По оперативной информации, основное оборудование станции, находившееся в работе, повреждено не было", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что начались работы по восстановлению энергообеспечения. "В настоящее время возгорание локализовано, производится запуск генерирующего оборудования, отключившегося действием защит", — информирует Минэнерго.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.