Суд взял под стражу подозреваемых по делу о ДТП с автобусом на Кубани

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Автомобиль Следственного комитета РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

СОЧИ, 26 авг — РИА Новости. Суд взял под стражу водителя перевернувшегося в Темрюкском районе автобуса с рабочими Карапета Микаеляна, а также индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, сообщает следственный комитет России (СКР).

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах. В настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель Темрюка, сообщает СК.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе", — говорится в сообщении следственного комитета России со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.