Источник рассказал подробности пожара на новосибирской ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. После возгорания на Новосибирской ТЭЦ на территории станции масло из трансформатора разлилось на 50 квадратных метрах, сообщил РИА Новости источник в управлении МЧС по Новосибирской области.

Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар , по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава. В городе начались отключения электричества.

"Масло распространилось на 50 квадратных метрах на территории ТЭЦ", — сказал собеседник агентства.

Ранее областное управление МЧС сообщило о том, что на трансформаторной подстанции горит масло. В управлении также сообщили, что первоначально пожарные выезжали на пожар "по первому номеру", так ТЭЦ относится к потенциально опасным объектам.