Нарушенное в Новосибирске энергоснабжение восстановят за четыре часа

НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Электропитание, отключенное из-за взрыва и пожара на трансформаторе ТЭЦ-2 в Новосибирске, восстановят в течение трех — четырех часов, сообщил РИА Новости представитель "Сибирской энергетической компании ("Сибэко").

Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава.

"Произошел взрыв трансформатора. В настоящее время в данный момент возгорание локализуют пожарные. В течение трех-четырех часов будет подано отключенное электропитание. Создана специальная комиссия для установления причин происшествия. Жертв и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель компании не смог уточнить масштаб отключений электричества.

Как заявлял ранее источник РИА Новости в МЧС, пожар на Новосибирской ТЭЦ-2 привел к отключениям электричества в Новосибирске, однако их масштаб пока неизвестен.