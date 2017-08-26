МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая обратилась к ГУВД Москвы с просьбой взять на контроль расследование инцидента в Парке Горького, где неизвестные избили прохожего, который впоследствии скончался в больнице.
"Я приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего и прошу руководителя ГУВД лично разобраться в инциденте", — заявила РИА Новости Гурцкая.
Соответствующее обращение член ОП РФ направила начальнику ГУВД Москвы, генерал-майору полиции Олегу Баранову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости), о результатах она просит проинформировать Общественную палату.