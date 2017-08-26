В ОП просят ГУВД разобраться в истории с избиением мужчины в Парке Горького

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая обратилась к ГУВД Москвы с просьбой взять на контроль расследование инцидента в Парке Горького, где неизвестные избили прохожего, который впоследствии скончался в больнице.

По данным следствия, инцидент произошел еще 13 августа: неизвестные лица по формальному поводу вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения, ударив его по голове. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Ведется поиск причастных к преступлению. СК принял дело к производству из органов полиции.

"Я приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего и прошу руководителя ГУВД лично разобраться в инциденте", — заявила РИА Новости Гурцкая.

Соответствующее обращение член ОП РФ направила начальнику ГУВД Москвы, генерал-майору полиции Олегу Баранову (копия документа есть в распоряжении РИА Новости), о результатах она просит проинформировать Общественную палату.