Из села под Волгоградом эвакуировали 500 человек из-за степного пожара

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Около 500 человек эвакуировали из села Оленье в Волгоградской области, которое пострадало от степного пожара, сообщил РИА Новости представитель Росгвардии.

Село Оленье стало вторым населенным пунктом региона, откуда эвакуируют жителей в связи с природными пожарами. Ранее было решено эвакуировать Екатериновку (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку.

"В ночь на 26 августа из села Оленье Дубовского района Волгоградской области, пострадавшего от степного пожара, при участии сотрудников Росгвардии было эвакуировано около 500 человек", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при содействии Росгвардии было эвакуировано около 160 детей из оздоровительного лагеря "Дубок" в селе Песковатка. "На данный момент сотрудники Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка на улицах села Песковатка Дубовского района Волгоградской области", — добавили в Росгвардии.

Как сообщалось в ночь на субботу, тушение очага возгорания на территории близ Оленьего продолжается, идет дополнительная опашка лесополос, задействованы силы МЧС, полиции и добровольцев. Тушению огня препятствует ветер до 26 метров в секунду.