В Чечне два человека сгорели в автомобиле после ДТП

ГРОЗНЫЙ, 26 авг- РИА Новости. Мужчина и женщина сгорели в автомобиле в результате ДТП в Чечне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

"В поселке Черноречье в результате столкновения автомобилей Priora и Toyota Camry погибли мужчина и женщина. От столкновения Priora загорелась, находившиеся в ней водитель и пассажир сгорели в автомобиле", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель Toyota, предположительно, не уступил дорогу автомобилю Lada, что и стало причиной ДТП.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.