На руднике "Мир" прекратили поиски горняков

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Алроса" прекратила поиски на руднике "Мир", где пропали восемь горняков.

Причиной такого решения стало то, что в карьере скопилось 37400 кубометров воды, которые угрожают сойти в шахту. Кроме того в в солевых породах шахты образовались промоины в объеме более 100 тысяч кубометров.

Что произошло

Три недели назад, 4 августа, на руднике "Алроса" в городе произошел прорыв воды. В тот момент в шахте был 151 человек. На поверхность подняли 143 горняка.

В поисково-спасательной операции участвовали 320 человек, включая водолазов и промышленных альпинистов. Также была задействована задействовали авиация и более 30 единиц техники. Работы велись круглосуточно. В общей сложности шахтеры и спасатели провели под землей больше 360 часов.

Трудности начались, когда 18 августа, когда вода из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса перестала в нужном объеме уходить в рудник и начала скапливаться на дне карьера. Через два дня было принято решение провести серию взрывов, которые однако не помогли.

Решение о прекращении поисков было принято с учетом мнения врачей. Медики считают, что выжить без питьевой воды и еды, к тому же в таких тяжелых условиях и на протяжении стольких дней невозможно.

Помощь семьям шахтеров

Президент "Алроса" Сергей Иванов выразил соболезнования родным и близким горняков.

"Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании", — сказал он.

По его словам, осознание того, что компания сделала все возможное для спасения людей, не может служить утешением для их родных и близких. Он пообещал оказать семьям шахтеров необходимую поддержку и материальную помощь.

"Алроса" и подрядная компания ООО "Белспецмонтаж" выплатят родным каждого из шахтеров компенсации в размере двух миллиона рублей.

Оставшиеся под землей

Также семьи рабочих получат страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней.

Власенко Алексей Владимирович, машинист буровой установки.

Жуков Дмитрий Евгеньевич, машинист буровой установки.

Куликов Виталий Витальевич, и.о. начальника участка.

Марьин Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки.

Миронцев Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя.

Мисник Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный).

Неустроев Михаил Юрьевич, машинист буровой установки.

Степанов Игорь Анатольевич, взрывник.