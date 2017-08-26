МЧС заявило о стабилизации ситуации с пожарами в Волгоградской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Волгоградской области стабилизировалась, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку.

Также из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.

"Ситуация стабилизирована и взята под контроль", — говорится в сообщении.

В субботу утром два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8, оборудованные водосливным устройством, возобновили работу по сбросу воды на очаги пожара в Дубовском районе Волгоградской области.

Отмечается, что удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты Оленье, Песковатка и Спартак, а также взять ситуацию под контроль. Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня и осложняли тушение.

На месте пожара продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области, в работе которого задействованы представители силовых структур и других заинтересованных ведомств.

В настоящее время в пунктах временного размещения людей нет, ранее эвакуированные жители населенных пунктов находятся по своим местам жительства. Информации о погибших и пострадавших не поступало.