Бастрыкин проконтролирует расследование убийства депутата в Чечне

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту убийства депутата парламента Чеченской Республики Магомеда Асхабова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам республики в сжатые сроки установить, задержать и наказать виновных в убийстве депутата чеченского парламента.

Асхабов был убит в пятницу утром. Его служебный автомобиль Toyota Camry был обстрелян неизвестными на автодороге Ачхой-Мартан — Самашки. Асхабов ехал из дома на работу в Грозный. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "Незаконный оборот оружия".

По словам Петренко, следствие рассматривает различные версии причин убийства, одна из основных — убийство связано со служебной деятельностью депутата.

"Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике по факту убийства депутата местного парламента…" — сказала она.

Она добавила, что председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Чеченской Республике задействовать наиболее опытных сотрудников для скорейшего установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрошено более 10 свидетелей, назначен ряд экспертиз. В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62.