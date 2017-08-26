"Алроса" сообщила о прекращении поиска горняков на руднике "Мир"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Компания "Алроса" прекратила поисково-спасательные работы на руднике "Мир" в Якутии, где пропали восемь горняков, говорится в сообщении компании.

По ее данным, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды, которая может в любой момент сойти в шахту. Помимо этого в солевых породах появилось множество промоин, которые грозят обрушением нижнего уступа карьера и разрушением горных выработок.

Ведение направленных взрывных работ на дне карьера запрещено. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно, пояснили в компании.

Представители "Алросы" добавили, что с момента аварии прошло уже три недели. Медицинские эксперты считают, что надежды на то, что кто-то из пропавших горняков еще жив, практически нет.

"Выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен", — пояснили в компании.

Авария на руднике

В начале августа на руднике в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность.

Спасательные работы продолжались круглосуточно на протяжении трех недель. В них принимали участие спасатели, шахтеры, водолазы, промышленные альпинисты.

Поиски велись на глубине 550 и 600 метров, общий объем извлеченной ими горной массы составил 19,5 тысяч кубометров, протяженность освобожденных горных выработок − 1 191,5 метра.

На прошлой неделе вода, поступающая из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса, перестала в полном объеме уходить в рудник и начала скапливаться на дне карьера. Это создало опасность одномоментного прорыва накопленной воды в шахту и ставило под угрозу жизни находящихся под землей горняков и спасателей.

На экстренном совещании 20 августа было принято решение о проведении серии направленных локальных взрывов. Взрывные работы продолжались в течение пяти суток, но добиться управляемого схода полного объема воды в рудник не удалось.

Помощь семьям горняков

Президент "Алроса" Сергей Иванов от лица компании выразил соболезнования семьям, родным и близким шахтеров.

"С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких", — отметил Иванов.

Родственникам каждого из погибших шахтеров будут выплачены компенсации в размере двух миллиона рублей. Помимо этого, они получат страховые выплаты и средства из бюджетов различных уровней.