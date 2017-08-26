В Подмосковье столкнулись автомобиль и микроавтобус, два человека погибли

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть пострадали по предварительным данным в результате столкновения микроавтобуса и легковой автомашины на федеральной автодороге М-1 "Беларусь" в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На 121 километре автотрассы столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль. Пострадали восемь человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из пострадавших госпитализирован, пяти медицинскую помощь оказали на месте. Всего в микроавтобусе находились семь человек. Обстоятельства ДТП уточняются.

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