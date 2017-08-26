МЧС возобновило поисковые работы на месте ДТП с автобусом на Кубани

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Спасатели возобновили поисково-спасательные работы на месте падения автобуса в воду в Краснодарском крае, сообщается на сайте МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в пятницу в море во время возвращения с вахты. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек, из них погибли 17 человек, еще 33 спасены. Еще один человек, по информации ГО и ЧС Темрюкского района, объявлен без вести пропавшим.

"С 8.00 часов 26.08.2017 года на месте происшествия возобновлены поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания психологической помощи организована работа 15 психологов, также открыт телефон "горячей линии". Поступило 120 звонков, 34 раза оказана психологическая помощь.

Согласно сообщению, работает межведомственный оперативный штаб. Оказывается всесторонняя помощь родственникам пострадавших и погибших. Проводится опознание погибших и выдача тел родственникам.

Двадцать шестого августа в Краснодарском крае объявлен днём траура по погибшим. Администрацией Краснодарского края принято решение об оказании материальной помощи семьям жителей Краснодарского края, погибшим на территории Темрюкского района.

Всего задействовано 145 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 61 человек и девять единиц техники.

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