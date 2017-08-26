В Красноярском крае микроавтобус упал в реку

КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. Микроавтобус, ехавший из Кызыла в Иркутск, перевернулся и упал в реку Джебь недалеко от поселка Кошурниково на юге Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, четырех человек доставили отогреваться в больницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, авария произошла в субботу утром. В микроавтобусе находились 13 пассажиров и два водителя.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и упал в реку. Четыре человека доставили в больницу, госпитализировали, так как люди промокли в холодной воде, чтобы отогрелись. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", — сказал он.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, трасса не перекрыта.