Авиация МЧС возобновила работу по тушению пожаров в Волгоградской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Авиация МЧС возобновила работу по ликвидации пожаров в Волгоградской области, в настоящее время в воздухе ведут работы два самолета БЕ-200 и два вертолета МИ-8, сообщается на сайте ГУМЧС по Волгоградской области.

Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью работа авиации была приостановлена.

"Сегодня, в 05.15 авиация МЧС России возобновила работу по сбросу воды на очаги пожара в Дубовском районе Волгоградской области. В настоящий момент в воздухе находятся два самолета БЕ-200 и два вертолета МИ-8 с водосливным устройством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наземная группировка продолжала работу и ночью. Удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Оленье, Песковатка, Спартак и взять ситуацию под контроль. В ведомстве обратили внимание, что сильный ветер способствовал быстрому распространению огня и осложнял тушение.

Группировка сил и средств, привлеченная для ликвидации пожаров в Волгоградской области, была усилена 212 военнослужащими Минобороны РФ и 8 единицами техники. Всего в ликвидации ЧС задействованы свыше 1,7 тысячи человек и 221 единица техники. Информации о погибших и пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку.

Также из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.