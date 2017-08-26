В Амурской области автомобиль столкнулся с электровозом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг — РИА Новости. Микроавтобус и электровоз столкнулись в субботу на железнодорожном переезде на станции Ледяная в Свободненском районе Амурской области, в результате, по предварительной информации, погибли три человека, сообщает УМВД по региону.

"В 06.25 (00.25 мск) на железнодорожном переезде станция Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли",- говорится в сообщении.

Пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в свою очередь сообщает, что ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

"Водитель автомобиля Nissan Vanette, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение, после чего микроавтобус загорелся", — сообщает ЗабЖД.

По предварительной информации пресс-службы ЗабЖД, погибшие — водитель и два пассажира автомобиля, одного из пассажиров при столкновении выбросило из Nissan Vanette, он скончался по дороге в больницу.

Уточняется, что звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно. "После устранения последствий происшествия в 01:54 мск движение поездов по участку было восстановлено. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Путевая инфраструктура и железнодорожный подвижной состав не повреждены", — уточняет ЗабЖД.

На месте работает комиссия Забайкальской железной дороги.

Станция Ледяная находится недалеко от наукограда Циолковский и космодрома Восточный.