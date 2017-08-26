Для тушения пожаров под Волгоградом направили военных

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 200 военнослужащих Южного военного округа направлены в Дубовский район Волгоградской области для тушения пожара, угрозы объектам Минобороны нет, сообщили в пресс-службе округа в субботу.

"Более 200 военнослужащих Южного военного округа и 8 единиц автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области. Угрозы объектам МО РФ пожар не представляет", — сказали в пресс-службе.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку. Было ограничено движение на федеральной автотрассе Р-228 Саратов — Волгоград.

Также из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.