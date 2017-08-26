На Сахалине отпустили двух подозреваемых в коррупции министров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Двух сахалинских министров и заместителя министра, подозреваемых в коррупции, отпустили из-под ареста, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

"25 августа следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области чиновникам изменена мера пресечения на подписку о невыезде", — говорится в сообщении.

В УФСБ сообщили, что расследование уголовного дела в отношении министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елены Гах, министра сельского хозяйства области Михаила Кузьменко и его первого заместителя Тамары Муленковой, обвиняемых в превышении должностных полномочий, завершается.

"В рамках предварительного следствия допрошены ключевые свидетели. Необходимость дальнейшего нахождения указанных должностных лиц под домашним арестом отсутствует", — добавили в ФСБ.

Чиновников задержали в марте 2017 года. Ранее в управлении ФСБ по Сахалинской области сообщили, что задержание Кузьменко, Муленковой и Гах связано с незаконной передачей более 1 миллиарда рублей бюджетных денег коммерческому предприятию "Грин-Агро Сахалин", которое занимается строительством крупного животноводческого комплекса на юге Сахалина.