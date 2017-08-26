Свыше 1,5 тысячи человек тушат степные пожары в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Свыше 1,5 тысячи человек и 350 единиц техники работают над локализацией степных пожаров в трех районах Волгоградской области, сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров.

"В работах по локализации пожаров в Дубовском, Городищенском и Иловлинском районах задействованы свыше 350 единиц техники, более 1,5 тысяч человек", — пояснил глава региона.

Он добавил, что на помощь подходят дополнительные резервы из воинских частей. Кроме того, выделяются дополнительные силы и средства из других регионов – в Волгоградскую область движется около 30 единиц техники.

"Нам удается сдерживать на фронте 15 километров, но часть населенных пунктов находятся в непосредственной опасности, в настоящее время определяются населенные пункты, которые придется эвакуировать в ночное время", — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.

Также решено на время операции ограничить движение на участке федеральной автотрассы Р-228 Саратов — Волгоград в районе села Оленье. Водители обеспечиваются водой и всем необходимым. Поставлена задача организовать информирование жителей Дубовского района и транзитных водителей.