В Волгоградской области завершили эвакуацию детей из летних лагерей

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Эвакуация детей из летних лагерей в связи с природными пожарами в Волгоградской области завершена, всех их вывезли в региональный центр, рассказал вечером в пятницу волгоградский губернатор Андрей Бочаров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна" и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, "Лазурный" в Иловлинском и "Кузнечик" в Ольховском.

"Эвакуацию пионерских детских лагерей провели. Детей эвакуировали полностью в город Волгоград", — сказал он.

"В настоящее время оперативный штаб работает непосредственно на месте основного очага пожара… К сожалению, сейчас авиация работать не может, потому что ночное время. Все силы и средства со всех муниципальных образованиях находятся здесь сейчас, часть выдвигается, штаб работает в полном составе", — продолжил губернатор.

Он добавил, что принято решение приостановить движение по трассе Саратов — Волгоград.

"В местах скопления техники выполняются работы по обеспечению всем необходимым людей, которые сейчас находятся там, подвозится все необходимое, определяются пункты подачи воды, будут раздаваться места для размещения в гостиницах", — заключил глава Волгоградской области.