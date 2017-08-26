Из-за пожара под Волгоградом ограничили движение на федеральной автотрассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг — РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Р228 Волгоград — Сызрань еще ограничено из-за пожара в Дубовском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением пожарной ситуации в Дубовском районе Волгоградской области временно закрыто движение транспорта на трассе Волгоград — Сызрань от 627-го до 671-го километра.

"Фактическое движение на данном участке достаточно интенсивное, но оно все еще ограничено", — пояснил собеседник агентства.

Тушение очага возгорания на территории близ села Оленье продолжается, проводится дополнительная опашка лесополос грейдерами, задействованы силы и средства федеральной и региональной группировки МЧС, полиции, добровольцев. Тушению огня препятствует усиление ветра до 26 метров в секунду. Жители хутора Екатериновка эвакуированы, идет эвакуация села Оленье.

Из-за пожара прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: "Дружба", "Ручеек", "Дубок" и "Зеленая волна". Будут эвакуированы жители села Екатериновка. Глава региона поставил задачу подготовить к эвакуации Песковатку.