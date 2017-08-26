Уже второй населенный пункт под Волгоградом эвакуируют из-за пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Уже второй населенный пункт в Волгоградской области эвакуируют из-за степного пожара, говорится в сообщении региональной администрации.

Ранее было решено эвакуировать Екатериновку (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку.

"Из-за угрозы возгорания принято решение об эвакуации жителей села Оленье в Дубовском районе (в паре километров от Екатериновки). Это второй после хутора Екатериновка населенный пункт в районе, где из-за угрозы распространения огня проводится эвакуация жителей. Первые автобусы для эвакуации людей прибыли из Камышина. В целях безопасности жители будут доставлены в пункт временного размещения на базе дубовской школы №1", — говорится в сообщении.

Тушение очага возгорания на территории близ Оленьего продолжается, проводится дополнительная опашка лесополос, задействованы силы и средства федеральной и региональной группировки МЧС, полиции и добровольцев. Тушению огня препятствует усиление ветра до 26 метров в секунду.

Также решено на время операции ограничить движение на участке федеральной автотрассы Р-228 Саратов — Волгоград в районе села Оленье. Поставлена задача организовать информирование жителей Дубовского района и транзитных водителей.