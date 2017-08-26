Несколько населенных пунктов под Волгоградом готовят к эвакуации

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Власти Волгоградской области приняли решение подготовить к эвакуации несколько населенных пунктов из-за бушующих лесных пожаров, сообщил вечером в пятницу губернатор Андрей Бочаров.

Вечером в четверг природные пожары в регионе были потушены, но возникли несколько новых. Было решено эвакуировать Екатериновку (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку. Было ограничено движение на федеральной автотрассе Р-228 Саратов — Волгоград.

"Ситуация осложнилась, порывы ветра достигают там 20 метров в секунду. Самая сложная ситуация сейчас находится сейчас находится в Дубовском районе на границе Городищенского и Иловлинского районов (около 40 километров от Волгограда)", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

"Принято решение по подготовке к эвакуации нескольких населенных пунктов. В настоящее время идет работа с жителями, готовится техника к эвакуации. Направлены дополнительные силы и средства для оповещения. Мы готовы к развитию ситуации, но ситуация, на самом деле, является тяжелой", — добавил губернатор.

"Фронт достигает 15 километров пожаров. Сложность в том, что это и степной пожар, и верховой пожар — по лесу", — пояснил он.