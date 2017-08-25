В Москве двух бизнесменов обвинили в изготовлении контрафактных учебников

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело об изготовлении и распространении контрафактных школьных учебников, по которому проходят два московских предпринимателя. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Бизнесмены обвиняются в "незаконном использовании объектов авторского права". По версии следствия, в 2016 году они приобрели учебные пособия издательств "Просвещение" и "БИНОМ. Лаборатория знаний" и наладили производство и сбыт их контрафактных копий.

"Печать продукции осуществлялась в одной из типографий, расположенных на территории Московской области, откуда учебники вывозились на арендованные предпринимателями склады", — сообщили в прокуратуре, добавив, что книги реализовывались за пределами столичного региона.

Правоохранительные органы изъяли у обвиняемых партию контрафактных пособий. "Общий ущерб, причиненный издательствам-правообладателям, составил более 3,5 миллиона рублей", — заявили в надзорном ведомстве.

Обвиняемые признали вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Их дело будет заслушано в ближайшее время.