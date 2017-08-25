В Волгоградской области из-за пожара эвакуировали более тысячи человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг — РИА Новости. Более тысячи жителей села Оленье в Дубовском районе Волгоградской области эвакуированы из-за природного пожара, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"Из-за ландшафтных пожаров эвакуировано более 1 тысячи жителей села Оленье в Дубовском районе, воспитанники и персонал детских лагерей "Дружба" и "Ручеек". Перекрыта федеральная трасса в районе села", — сообщил представитель ведомства.

На месте пожара находятся руководители региональных главка МВД управления ФСБ.