Двадцать пациентов остаются в больнице после ДТП с автобусом

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. В центральной районной больнице Темрюка после аварии продолжают оставаться 20 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
"В центральной районной больнице Темрюка продолжают оставаться 20 пациентов, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Двое пациентов, как говорилось ранее, переведены в краевую клиническую больницу Краснодара имени Очаповского. Десять человек после осмотра отпущены домой", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек, из них погибли 17 человек, еще 33 спасены. Один человек, по данным ГО и ЧС Темрюкского района, – Михаил Сороколетов – объявлен без вести пропавшим.