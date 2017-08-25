СК проверит сообщения о свалке люминесцентных ламп в Железногорске

БРЯНСК, 25 авг – РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о свалке люминесцентных ламп, которую обнаружили жители Железногорска недалеко от источника воды, сообщает СУСК по Курской области.

"В Железногорске организована доследственная проверка по размещенному в средствах массовой информации сообщению о незаконной свалке опасных отходов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация появилась в местных средствах массовой информации и повлекла за собой проверку по признакам преступления "порча земли". Следователи должны разобраться, кто причастен к ее появлению, и принять процессуальное решение, говорится в сообщении.