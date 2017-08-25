Москалькова подключится к делу Серебренникова, если он к ней обратится

ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что готова подключиться к ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, если к ней поступит соответствующее обращение от него.

"Он ко мне не обращался. Я ситуацию знаю, отслеживаю, по поводу него обратилось уже достаточно большое количество людей (ходатайствовали за него — ред.), он под домашним арестом, сам не признает вину. Процессуальных документов не видела, обращения (от него — ред.) нет, но если оно будет, буду включаться", — заявила Москалькова в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг режиссера.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".