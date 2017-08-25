ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что готова подключиться к ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, если к ней поступит соответствующее обращение от него.
Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".