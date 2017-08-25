Власти Пскова помогут пострадавшим от сильных дождей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Власти Псковской области окажут помощь сельхозпроизводителям и жителям, чье имущество пострадало во время сильных дождей 23 и 24 августа, сообщает пресс-служба областной администрации.

В результате проливных дождей в регионе были подтоплены 103 жилых дома, в которых проживают 350 человек, а также 107 придворовых территорий и два социально значимых объекта (больница в Пыталово и подвальное помещение пищеблока в детском саду в Острове). В Пыталово и Острове без электроснабжения оставались 194 частных жилых дома и 6 социально значимых объектов. Размыты 50 участков автомобильных дорог регионального значения. Семь населенных пунктов были отрезаны от транспортного обеспечения.

В настоящее время в регионе организована работа по устранению последствий сильных дождей. Первоочередной задачей является восстановление дорог.

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака пострадавшим от стихии будет оказана помощь из резервного фонда администрации региона.

"В эту трудную минуту хочу сказать, что все пострадавшие муниципалитеты могут рассчитывать на нашу поддержку. Но в поддержке нуждаются не только муниципалитеты, но и население. Это касается наших небольших сельхозтоваропроизводителей, чье имущество оказалось затронуто стихией, и наших граждан. Им всем тоже будет оказана помощь. То, что происходило 23 и 24 августа, — это из ряда вон. Конкретные меры поддержки и их размеры мы озвучим на ближайшем заседании Администрации области", — сказал Турчак, слова которого приводятся в сообщении.

Он попросил своих подчиненных подготовить конкретные предложения по оказанию адресной помощи.