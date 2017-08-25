Пучков: пострадавшие в Волгоградской области получат материальную помощь

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Пострадавшим в результате пожаров в Волгоградской области будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства, заявил в пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Он поручил губернатору области Андрею Бочарову к понедельнику подготовить списки по каждому пострадавшему домовладению.
"По каждому домовладению прошу к понедельнику подготовить план — мы готовим решение правительства России, и каждому пострадавшему из резервного фонда правительства будет оказана материальная помощь", — сказал глава МЧС.