Пучков: пострадавшие в Волгоградской области получат материальную помощь

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайнМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фотоым ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайнМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фотоым ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Пострадавшим в результате пожаров в Волгоградской области будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства, заявил в пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Работает комиссия МЧС по оценке ущерба. Ставлю задачу обеспечить комплексную защиту всех населенных пунктов региона", — сказал министр, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

Он поручил губернатору области Андрею Бочарову к понедельнику подготовить списки по каждому пострадавшему домовладению.

"По каждому домовладению прошу к понедельнику подготовить план — мы готовим решение правительства России, и каждому пострадавшему из резервного фонда правительства будет оказана материальная помощь", — сказал глава МЧС.