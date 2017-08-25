ДТП с автобусом на Кубани унесло жизни 18 человек

ДТП с автобусом на Кубани (54)

Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пресс-служба Темрюкского района Кубани опубликовала список погибших в ДТП с автобусом на Кубани. В нем значатся 18 фамилий. При этом ранее МЧС сообщило, что в автокатастрофе погибли 17 человек, 33 удалось спасти.

Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос об их транспортировке в больницы Краснодара, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

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Семьям погибших помогут

Компания "ОТЭКО-Портсервис", которой принадлежит упавший в воду автобус с вахтовиками, пообещала оказать материальную помощь семьям пострадавших.

"Произошла ужасная трагедия, унесшая жизни наших коллег. Мы скорбим вместе с семьями погибших. Приложим все усилия для расследования произошедшего и выявления причин трагического инцидента. Пострадавшим и им семьям будет оказана вся необходимая, в том числе материальная, помощь", — говорится в сообщении на сайте компании.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев так же пообещал выплатить семьям погибших вахтовиков материальную помощь.

"Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон", — говорится в сообщении краевых властей.

Психологическая поддержка

Для родственников погибших и пострадавших открыли "горячую линию" экстренной психологической помощи.

"На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон горячей линии 8(861) 268-64-40, работает межведомственный оперативный штаб", — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

На месте аварии так же работают 15 психологов МЧС. Они оказывают необходимую психологическую помощь прибывшим на место ДТП родственникам погибших.

Власти разбираются

Ранее губернатор края провел телефонные переговоры с главой Минтранса Максимом Соколовым. Министр распорядился провести внеплановую проверку компании, которой принадлежал автобус.

"По поручению Соколова на место аварии направлены представители Ространснадзора и Росморречфлота для участия в работе оперативного штаба, который организован губернатором края, а также с целью проведения внеплановой проверки перевозчика, осуществлявшего заказную перевозку. Глава Минтранса России выразил соболезнования родным и близким погибших", — добавили в Минтрансе.

Для участия в расследовании причин ДТП в регион так же выехал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Автобус сорвался в море

ДТП произошло в пятницу утром в районе поселка Волна. Автобус, перевозивший рабочих-вахтовиков, сорвался в море с пирса. Автобус принадлежал компании "ОТЭКО-Портсервис" и перевозил рабочих подрядной компании "Таманьнефтегаз". Дорогу, на которой произошла трагедия, используют для передвижения внутри порта. На месте происшествия работают 137 спасателей и 31 единиц техники. Причины ДТП пока неизвестны.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>