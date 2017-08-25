С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Суд в Петрозаводске приговорил главу отделения партии "Яблоко" в Карелии, депутата республиканского законодательного собрания Ольгу Залецкую, а также бывшего заместителя председателя парламента Карелии Анастасию Кравчук и предпринимателя Александру Корнилову к условным срокам по делу о мошенничестве, сообщает в пятницу республиканское СУСК РФ.

Следствием и судом установлено, что с 2011 по 2014 годы "подсудимые, действуя путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа и должностных лиц управления Росреестра по республике Карелия, приобрели по явно заниженной стоимости право на недвижимое имущество – нежилое здание комбината школьного питания, — а также право на получение в собственность земельного участка, который занят этим зданием". При рыночной стоимости этого имущества превышающей 61 миллион рублей оно было приобретено за 18,3 миллиона рублей, в связи с чем Петрозаводскому городскому округу был причинен ущерб на сумму более 42,7 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

"Приговором суда Кравчук и Корниловой назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, Залецкой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", — сообщает следственное управление.

Кроме того, каждой подсудимой был назначен штраф на сумму 500 тысяч рублей.