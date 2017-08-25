Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен на Кубани в субботу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг — РИА Новости. Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен в субботу в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации Кубани.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань". По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, где произошло ЧП, фигурируют 18 фамилий.

"Распоряжение пока не подписано, но губернатор принял решение об объявлении субботы 26 августа днем траура", — сказал собеседник агентства.