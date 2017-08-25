СК проведет проверку по факту ущерба после затяжного ливня в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Следователи проведут проверку по факту ущерба гражданам, организациям и бюджету затяжным ливнем, который прошел в Красноярске в минувшие выходные, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в воскресенье из-за затяжного дождя власти ввели режим ЧС. От электричества были отключены 214 многоквартирных домов. Дождь шел с утра воскресенья в течение всего дня. По информации следователей, около 40 участков улиц оказались затоплены, некоторые из них были непроходимы для общественного транспорта, было полностью приостановлено движение электротранспорта, некоторые припаркованные автомобили были затоплены почти по крышу. Пострадали офисные здания, в которых располагаются организации. Мэрия до сих пор не сняла режим ЧС. В пятницу в городе также прошел дождь, который подтопил несколько участков улиц и привел к осложнению движения на них.

"В Красноярске следователи проведут проверку по факту причинения крупного ущерба в результате прошедшего ливня гражданам, организациям и городскому бюджету", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.