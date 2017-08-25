Суд оправдал хозяина дачи в ХМАО, где при пожаре погибли восемь подростков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 авг — РИА Новости. Сургутский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес оправдательный приговор в отношении хозяина дачи в городе Лянтор, где в конце 2015 года при пожаре погибли восемь подростков, говорится в пятницу в сообщении суда.

Пожар произошел 5 декабря 2015 года в дачном товариществе "Феникс". Подростки в возрасте от 13 до 16 лет отмечали день рождения одного из друзей. Когда несовершеннолетние находились в бане, она загорелась, выбраться из помещения погибшие не смогли.

Уголовное дело было возбуждено в отношении владельца дачи, местного жителя, по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По версии следствия, мужчина хранил на даче емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, при этом систематически предоставлял дом в пользование несовершеннолетним, которые находились там без присмотра взрослых.

"Судом… вынесен оправдательный приговор, который в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд", — сообщает ведомство, уточняя, что подробности данного решения будут озвучены позже.

По информации местных СМИ, на протяжении всего рассмотрения дела суд признавал доводы следствия надуманными, основанными на предположениях, которые не доказывают, что пожар возник из-за действий владельца дачного участка.