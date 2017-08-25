Психологи МЧС работают с родственниками погибших при ДТП на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пятнадцать психологов МЧС привлечены к работе с родственниками погибших при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель министерства.
ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна. Автобус упал в море с четырехметровой высоты. По последним данным, погибли 17 человек, спасены 33. Из них 31 человек госпитализирован в Темрюкскую центральную районную больницу, два человека санавиацией доставлены в больницу Краснодара.