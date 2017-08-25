Родственники погибших начали прибывать на место аварии автобуса на Кубани

Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Родственники погибших в результате падения автобуса в море на Кубани начали прибывать на место аварии в Темрюкском районе, в ближайшее время к месту ЧП приедет губернатор Вениамин Кондратьев, который проведет заседание оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В поселке Волна работают бригады скорой медицинской помощи, краевые специалисты. Прибывшие 11 психологов готовы оказать психологическую помощь. Развернут межведомственный штаб. В ближайшее время к месту аварии приедет губернатор Вениамин Кондратьев, который проведет заседание оперативного штаба", — говорится в сообщении краевых властей.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна. Автобус упал в море с четырехметровой высоты. По последним данным, погибли 17 человек, спасены 33. Из них 31 человек госпитализирован в Темрюкскую Центральную районную больницу, два человека санавиацией госпитализированы в больницу Краснодара.

Узнать о судьбе родных и близких или получить психологическую помощь можно по телефонам: 8-(86148) 6-09-86 или 8-(918) 040-34-80. Также работает "горячая линия" ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: тел. 8-(861) 268-64-40, сообщает пресс-служба краевых властей.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>