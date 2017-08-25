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Происшествия

Названы имена всех погибших в ДТП с автобусом на Кубани

Сюжет:
ДТП с автобусом на Кубани (49)
16:5725.08.2017
(обновлено: 17:19 25.08.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа Кубани автобус с рабочими упал в мореНа Кубани автобус с рабочими упал в море
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Установлены личности всех погибших в результате аварии в поселке Волна в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Темрюксого района Кубани.

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© Ruptly МЧС России
Автобус с рабочими упал в море на Кубани. Съемка с места ЧП

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты.  По данным МЧС, погибли 17 человек. В автобусе находились 50 человек, 33 рабочих удалось спасти.

При этом в списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюксого района, 18 фамилий:

  • Аблязов Сервер Мустафаевич (03.10.1988 года рождения),
  • Антонов Александр Александрович (05.05.1989),
  • Бойко Олег Александрович (03.10.1966),
  • Булудян Армен Седракович (14.10.1978),
  • Булудян Седрак Саркисович (27.09.1953),
  • Городилов Юрий Юрьевич (23.01.1963),
  • Дедух Вадим Вадимович (04.09.1971),
  • Демьянов Яков Николаевич (26.10.1963),
  • Колмыков Сергей Викторович (27.07.1984),
  • Ляхно Юрий Иванович (21.02.1990),
  • Марданов Андрей Борисович (19.09.1967),
  • Оськин Николай Григорьевич (24.07.1978),
  • Саликов Ринат Тагирджанович (24.04.1988),
  • Саликов Тагирджан Тимофеевич (16.10.1963),
  • Уваров Сергей Александрович (20.05.1994),
  • Щербаков Владимир Павлович (23.09.1973),
  • Куделько Андрей Евгеньевич (15.05.1966),
  • Сороколетов Михаил Владимирович (15.02.1983).

ДТП с автобусом в Краснодарском крае
© Фото : RUPTLY
Адвокат о ДТП на Кубани: следствию предстоит ответить на много вопросов
Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России открыл "горячую линию" в связи с гибелью рабочих в ДТП на Кубани – 8 (800) 775-17-17.

Дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта. Основная версия аварии — нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.

Спасательная операция на месте крушения автобуса на Кубани
© Фото : RUPTLYКрупная авария произошла в пятницу утром в Темрюкском районе Краснодарского края.ДТП с автобусом в Краснодарском крае
© Фото : RUPTLY
Крупная авария произошла в пятницу утром в Темрюкском районе Краснодарского края.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВ районе поселка Волна автобус, в котором находились, по предварительным данным, 50 человек, съехал с трассы и сорвался в воду.Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
В районе поселка Волна автобус, в котором находились, по предварительным данным, 50 человек, съехал с трассы и сорвался в воду.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ результате инцидента погибли 17 человек, еще семь человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии в Темрюкской центральной районной больнице.Спасатели во время поисковых работ у места падения автобуса с людьми в море
© РИА Новости / МЧС РФ
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В результате инцидента погибли 17 человек, еще семь человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии в Темрюкской центральной районной больнице.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАвтобус, принадлежащий компании "ОТЭКО-Портсервис", перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз".У места падения автобуса с людьми в море, Краснодарский край. 25 августа 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автобус, принадлежащий компании "ОТЭКО-Портсервис", перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз".
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.На Кубани автобус с рабочими упал в море
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкСледователи возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Пожарная машина у места, где автобус с людьми упал в Керченский пролив с моста. 25 августа 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vab6
Водитель жив?
Если нет, то он мог просто умереть за рулём и версия "нарушение правил дорожного движения" является кощунственной.
17:22
25.08.2017
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