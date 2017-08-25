Названы имена всех погибших в ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Установлены личности всех погибших в результате аварии в поселке Волна в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Темрюксого района Кубани.
Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным МЧС, погибли 17 человек. В автобусе находились 50 человек, 33 рабочих удалось спасти.
При этом в списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюксого района, 18 фамилий:
- Аблязов Сервер Мустафаевич (03.10.1988 года рождения),
- Антонов Александр Александрович (05.05.1989),
- Бойко Олег Александрович (03.10.1966),
- Булудян Армен Седракович (14.10.1978),
- Булудян Седрак Саркисович (27.09.1953),
- Городилов Юрий Юрьевич (23.01.1963),
- Дедух Вадим Вадимович (04.09.1971),
- Демьянов Яков Николаевич (26.10.1963),
- Колмыков Сергей Викторович (27.07.1984),
- Ляхно Юрий Иванович (21.02.1990),
- Марданов Андрей Борисович (19.09.1967),
- Оськин Николай Григорьевич (24.07.1978),
- Саликов Ринат Тагирджанович (24.04.1988),
- Саликов Тагирджан Тимофеевич (16.10.1963),
- Уваров Сергей Александрович (20.05.1994),
- Щербаков Владимир Павлович (23.09.1973),
- Куделько Андрей Евгеньевич (15.05.1966),
- Сороколетов Михаил Владимирович (15.02.1983).
Дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта. Основная версия аварии — нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.