Названы имена всех погибших в ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (49)

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Установлены личности всех погибших в результате аварии в поселке Волна в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Темрюксого района Кубани.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС России Автобус с рабочими упал в море на Кубани. Съемка с места ЧП

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным МЧС, погибли 17 человек. В автобусе находились 50 человек, 33 рабочих удалось спасти.

При этом в списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюксого района, 18 фамилий:

Аблязов Сервер Мустафаевич (03.10.1988 года рождения),



Антонов Александр Александрович (05.05.1989),



Бойко Олег Александрович (03.10.1966),



Булудян Армен Седракович (14.10.1978),



Булудян Седрак Саркисович (27.09.1953),



Городилов Юрий Юрьевич (23.01.1963),



Дедух Вадим Вадимович (04.09.1971),



Демьянов Яков Николаевич (26.10.1963),



Колмыков Сергей Викторович (27.07.1984),



Ляхно Юрий Иванович (21.02.1990),



Марданов Андрей Борисович (19.09.1967),



Оськин Николай Григорьевич (24.07.1978),



Саликов Ринат Тагирджанович (24.04.1988),

Саликов Тагирджан Тимофеевич (16.10.1963),



Уваров Сергей Александрович (20.05.1994),



Щербаков Владимир Павлович (23.09.1973),



Куделько Андрей Евгеньевич (15.05.1966),



Сороколетов Михаил Владимирович (15.02.1983).

Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России открыл "горячую линию" в связи с гибелью рабочих в ДТП на Кубани – 8 (800) 775-17-17.

Дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта. Основная версия аварии — нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.