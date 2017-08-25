Источник: банда "черных риелторов" не связана с пожаром в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Задержанная в Ростове-на-Дону банда "черных риелторов", которых подозревают в махинациях с арендой жилья, не связана с крупным пожаром в центре города, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители в Ростове-на-Дону задержали предполагаемых организаторов и участников группы, которые обманули более тысячи человек на махинациях с арендой жилья. Полицейские установили, что участники группы за деньги предоставляли гражданам недостоверную информацию о сдаваемом в аренду жилье. Организаторами преступной схемы стал ростовчанин и уроженец Астрахани.

"Задержанных не проверяют на причастность к произошедшему пожару, их деятельность никак не была связана с недвижимостью в районе Театрального спуска", — пояснил РИА Новости источник.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С десятерых предполагаемых членов ОПГ взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.