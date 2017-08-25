Убитый в Чечне депутат возглавлял комитет по земельным отношениям

ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Следствие в Чечне назвало имя убитого депутата республиканского парламента – это Магомед Асхабов. О возбуждении уголовного дела по этому факту РИА Новости сообщил официальный представитель СУСК по республике.

"Дело возбуждено по статьям "Убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "Незаконный оборот оружия"", — отметил представитель ведомства.

По словам собеседника, служебный автомобиль Асхабова Toyota Camry был обстрелян в пятницу утром неизвестными на автодороге Ачхой-Мартан — Самашки. Асхабов ехал из дома на работу в Грозный.

Как говорится на сайте парламента Чечни, Асхабов возглавлял комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов. С чем может быть связано убийство, выясняется.