Верховный суд оставил в силе штраф за неправильные границы России в атласах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по заявлению Росреестра оштрафовали на 100 тысяч рублей издательство АСТ за ошибки в атласах и контурных картах для 8 и 9 классов, в частности, за неправильные границы России с другими государствами, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу издательства на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и постановление девятого арбитражного апелляционного суда. "Доводы жалобы об отсутствии состава правонарушения приводились при рассмотрении дела, получили надлежащую правовую оценку судов, правомерно отклонены по основаниям, подробно изложенным в соответствующих судебных актах", — говорится в определении ВС РФ.

Как следует из материалов дела, в изданных АСТ учебных пособиях неточно показаны границы России с Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова. Кроме того, по данным Росреестра, не показана госграница между Россией и США в Беринговом проливе, отсутствует граница полярных владений Российской Федерации, неточно показаны границы города Москвы. Всего проверкой было выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных при обозначениях границ, названий населенных пунктов и природных объектов.

В материалах суда также отмечается, что в учебных пособиях выявлено нарушение норм федерального закона "О наименованиях географических объектов", выразившееся в неправильном отображении нормализованных наименований географических объектов, а также нарушение технических требований и норм, установленных нормативными и руководящими материалами.

Арбитраж Москвы в феврале по заявлению Росреестра привлек АСТ к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП, предусматривающей наказание за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

В издательстве РИА Новости ранее заявили, что нарушения не являются грубыми, носят характер технических погрешностей, а значит, не должны нести за собой привлечение к административной ответственности.