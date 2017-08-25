Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала решение суда о его домашнем аресте в рамках дела о мошенничестве на 68 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката обвиняемого Кирилла Серебренникова, в которой адвокат просит отменить постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказала пресс-секретарь.

Согласно решению суда, режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Мера пресечения установлена до 19 октября — до этой же даты продлен срок следствия по делу, но если следствие не уложится в этот срок, оно может выйти в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста.

В среду сотрудник ФСИН надел на Серебренникова электронный браслет, призванный контролировать его передвижения.

Во время домашнего ареста режиссеру запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.

Следователь опасался, что при более мягкой мере пресечения режиссер сможет скрыться за границей (у него есть вид на жительство в Латвии), надавить на свидетелей и уничтожить улики.

По словам следователя, доверенное лицо Серебренникова — находящаяся в розыске продюсер Екатерина Воронова — уничтожила часть документации "черной бухгалтерии" "Седьмой студии" и электронные носители информации.

Судья сочла неубедительными доводы адвоката Дмитрия Харитонова, который представил суду личные поручительства более 30 деятелей культуры и искусства, в том числе директора Большого театра Владимира Урина и режиссера Федора Бондарчука. Они уверяли в порядочности обвиняемого и гарантировали, что он не скроется от суда и не будет мешать следствию.

Помимо этого, адвокат был готов внести за освобождение Серебренникова залог, равный сумме инкриминируемого ущерба — 68 миллионов рублей, а Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, выказала готовность внести залог в любом размере.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.