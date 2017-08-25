Подъем воды в Амуре после аварии на ГЭС будет незначительным

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Авария на Нижне-Бурейской ГЭС не вызовет значительного подъёма уровня воды в реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону со ссылкой на заместителя начальника МЧС по ЕАО Алексея Таёкина.
"Авария на Нижне-Бурейской ГЭС не отразится на подъёме уровня воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент на реке Амур запасы уровней воды до выхода на пойму составляют от трех до пяти метров и не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Подтопление населенных пунктов начинается при сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, превышающих 7500 кубометров в секунду, что в три раза больше, чем текущие расходы воды. В настоящее время уровень воды на реке Бурее снижается.
"Мы, конечно, ожидаем незначительный подъем уровня воды на реке Амур, но опасных гидрологических явлений он не вызовет, в связи с этим хотелось бы развеять все панические настроения у населения. Данная ситуация отслеживается в круглосуточном режиме и находится под контролем", — заключил он.