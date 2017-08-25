Подъем воды в Амуре после аварии на ГЭС будет незначительным

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Авария на Нижне-Бурейской ГЭС не вызовет значительного подъёма уровня воды в реке Амур в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону со ссылкой на заместителя начальника МЧС по ЕАО Алексея Таёкина.

В четверг в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. После ЧП в Бурейском районе Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент он снят. В результате инцидента никто не пострадал. Оборудование машинного зала ГЭС не повреждено. Сибирский региональный центр МЧС России накануне уточнял, что опасности затопления и угрозы населенным пунктам нет.

"Авария на Нижне-Бурейской ГЭС не отразится на подъёме уровня воды в реке Амур на территории Еврейской автономной области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на реке Амур запасы уровней воды до выхода на пойму составляют от трех до пяти метров и не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Подтопление населенных пунктов начинается при сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, превышающих 7500 кубометров в секунду, что в три раза больше, чем текущие расходы воды. В настоящее время уровень воды на реке Бурее снижается.

Таёкин добавил, что "на сегодняшний день сброс составляет около 2500 кубометров в секунду", этот "объем сброса воды никоим образом не повлияет на гидрологическую обстановку вниз по течению реки Амур".

"Мы, конечно, ожидаем незначительный подъем уровня воды на реке Амур, но опасных гидрологических явлений он не вызовет, в связи с этим хотелось бы развеять все панические настроения у населения. Данная ситуация отслеживается в круглосуточном режиме и находится под контролем", — заключил он.