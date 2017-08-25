Под Краснодаром мужчина получил пожизненный срок за тройное убийство

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который 4 года назад убил трех граждан Узбекистана и сжег их тела в автомобильных покрышках, сообщило СУСК РФ по региону.

"К пожизненному сроку лишения свободы осужден мужчина, убивший в 2013 году с особой жестокостью трех граждан Узбекистана в Крымском районе", — говорится в сообщении. Он признан виновным в "убийстве, совершенном с особой жестокостью" и "разбойном нападении".

Следствием установлено, что в ночь на 24 июня 2013 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми отдыхал в кафе "Текила-бум" станицы Нижнебаканской. В заведении между ним и тремя гражданами Узбекистана возник конфликт, в результате которого началась драка. Иностранные граждане пытались убежать, но обвиняемый вместе со своими знакомыми догнал и связал одного из них. Желая помочь своему товарищу, убежавшие граждане Узбекистана вернулись, но их также схватили и связали. Затем обвиняемый вместе с соучастниками надел на их головы мешки и на автомобиле вывез на песчаный карьер, где убил с особой жестокостью. После этого обвиняемый облил тела погибших бензином и поджег, накрыв их автомобильными покрышками.

Обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск, в июле 2016 года его задержали. Два его соучастника были осуждены ранее.